Kante pokłócił się z Lampardem. Decyzja trenera go przybiła. Może odejść z klubu

Według doniesień medialnych internetowego wydanie "Le Parisien" N'Golo Kante chciałby opuścić Chelsea w lecie 2021 roku, po tym jak jego stosunki z trenerem londyńskiego zespołu uległy znacznemu ochłodzeniu w ostatnich tygodniach.

N'Golo Kante pokłócił się z Frankiem Lampardem. Francuz odejdzie z Chelsea?

29-letni piłkarz w letnim oknie transferowym był łączony z Interem, ale do transferu ostatecznie nie doszło. Francuski dziennik informuje, że powodem pogorszenia relacji Kante z Frankiem Lampardem jest brak zgody szkoleniowcy na wyjazd 29-latka na wesele przyjaciela. "Le Parisien" sugeruje, że decyzja trenera mocno przybiła pomocnika.

Jednak po wyjeździe na zgrupowanie reprezentacji Kante szybko o całej sprawie zapomniał i tryskał dobrym humorem. "Le Parisien" sugeruje wręcz, że Kante w Chelsea jest przeciwieństwem siebie z reprezentacji, a jego ponury nastrój w klubie jest widoczny gołym okiem.

Kante ma jeszcze ponad dwa i pół roku ważny kontrakt z Chelsea (do 30 czerwca 2023 roku). Jest niezwykle ważnym graczem środka pola w drużynie ze Stamford Bridge w systemie 1-4-2-3-1 jako defensywny pomocnik. W poprzednim sezonie wystąpił w 22 meczach ligowych, natomiast w obecnym ma na koncie 4 spotkania w Premier League. Obecny kontrakt Kante z Chelsea obowiązuje do czerwca 2023 roku. Niemiecki "Transfermarkt" wycenia go na 80 milionów euro.

