Paul Pogba zdradził kierunek wymarzonego transferu. Wielki hit

Środkowy pomocnik Manchesteru United zdradził, że sam nie zajmuje się kwestią swojego ewentualnego transferu. - Wiele dotychczas mówili inni, zresztą nikt mnie o nic nie pytał w klubie. Ja też nie rozmawiałem z Edem Woodwardem o możliwym odejściu z klubu, bo jestem przekonany, żeby zostać i myślę tylko o powrocie do gry na moim najwyższym poziomie - mówił Paul Pogba.

Paul Pogba marzy o Realu Madryt. "Każdy piłkarz chciałby tam przejść"

Został jednak zapytany konkretnie o przejście do Realu Madryt. - Co chcecie ode mnie usłyszeć? Tak, wszyscy piłkarze chcieliby kiedyś przyjść tam i zagrać w Realu. To mogłoby być marzenie. Dla mnie to właśnie jest marzenie. Pewnego dnia pewnie może się spełnić, czemu nie? - odpowiedział Francuz.

- Na razie jestem jednak piłkarzem Manchesteru United. Podoba mi się gra tutaj, czerpię z niej radość. Mamy teraz trudny czas i każdy to odczuwa. Ale walczymy i właśnie tak musimy reagować na kryzys - stwierdził Pogba. Manchester United w poprzedniej kolejce Premier League przegrał 1:6 z Tottenhamem i jest na szesnastym miejscu w tabeli z zaledwie trzema punktami w dorobku po trzech spotkaniach.

Pogba gra dla Manchesteru United od sierpnia 2016 roku, gdy przyszedł tam z Juventusu za rekordową kwotę 105 milionów euro. Dla Francuza był to powrót do klubu po tym, jak wcześniej grał tam pół roku w pierwszej drużynie w 2012 roku i przechodził przez szczeble drużyn młodzieżowych.

