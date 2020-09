Guardiola marzy o pozyskaniu piłkarza Bayernu jeszcze w tym oknie transferowym

400 tys. funtów tygodniowo. Tyle David Alaba chce zarabiać w Bayernie Monachium według brytyjskich mediów. - Prowadzimy częste rozmowy z piłkarzem i jego doradcami. Oczywiście nie mogę zdradzać przebiegu tych rozmów, ale mogę powiedzieć, że jesteśmy coraz bliżej porozumienia. I nie jest żadną tajemnicą, że robimy wszystko, co w naszej mocy, by zatrzymać Davida. Jestem optymistą - mówił pod koniec sierpnia Oliver Khan, członek zarządu Bayernu.

Pep Guardiola jest zdeterminowany, by pozyskać Alabę. Ale ma też plan B

Bayern do dziś nie podpisał jednak nowego kontraktu z Alabą (obecny wygasa w czerwcu przyszłego roku). "Daily Mail" donosi, że spróbuje to wykorzystać Manchester City. A konkretnie Pep Guardiola, który współpracował w przeszłości z Alabą, kiedy był trenerem Bayernu, a teraz chciałby go mieć z powrotem w swoim zespole.

Zdaniem "Daily Mail" menedżer Manchesteru City jest szczególnie zaniepokojony lewą stroną defensywy, gdzie słabo spisuje się Benjamin Mendy, a przy tym jest zdeterminowany, by pozyskać właśnie Alabę, o którym już w lipcu "Bild" pisał, że może odejść właśnie do zespołu Guardioli.

Czasu jednak jest mało, bo okno transferowe na Wyspach zamyka się w poniedziałek. "Daily Mail" informuje, że gdyby nie udało się pozyskać Alaby, drugim piłkarzem na lewą stronę obrony, którego chciałby Guardiola, jest Nicolas Tagliafico z Ajaxu Amsterdam.

Alaba w pierwszym zespole Bayernu występuje od 2010 roku (z krótką przerwą na półroczne wypożyczenie do Hoffenheim - początek 2011 r.). W ciągu ostatniej dekady reprezentant Austrii rozegrał 388 spotkań, w których strzelił 31 goli oraz zanotował 49 asyst.

