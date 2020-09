Wielkie wyróżnienie Jana Bednarka! Polak wśród najlepszych w Premier League

Jan Bednarek na pierwsze zwycięstwo Southampton FC w obecnym sezonie czekał do 3. kolejki Premier League. W minioną sobotę reprezentant Polski rozegrał pełne 90 minut, a według portalu WhoScored.com mocno przyczynił się do końcowego rezultatu spotkania. Obrońca uzyskał ocenę ogólną na poziomie 7,96 i trafił do "jedenastki" kolejki.

Zamknięcie FC Burnley na Turf Moor nigdy nie jest łatwym wyczynem, ale Bednarek odegrał istotną rolę w obronie, wygrywając 8 pojedynków w powietrzu oraz notując 13 przejęć

- argumentuje wybór Jana Bednarka do składu portal WhoScored.com

Jan Bednarek w "11" kolejki Premier League. Najniższa ocena z całego składu

Jan Bednarek jest jednocześnie jedynym piłkarzem Southampton wybranym do grona najlepszych piłkarzy 3. kolejki Premier League. Reprezentant Polski posiada jednak najniższą ocenę w 10-punktowej skali ze wszystkich zawodników wybranych do składu. Najlepiej oceniony został natomiast Jamie Vardy, napastnik Leicester City, które wygrało w ostatni weekend z Manchesterem City 5:2, a Anglik był autorem trzech bramek.

"Jedenastka" 3. kolejki Premier League wg. portalu WhoScored.com:

Karl Darlow (Newcastle - 9.34) - Matthew Cash (Aston Villa - 8.40), Jan Bednarek (Southampton - 7.96), Tyrone Mings (Aston Villa - 8.21), Arthur Masuaku (West Ham - 8.42) - Mason Mount (Chelsea - 8.52), John McGinn (Aston Villa - 8.60), Conor Hourihane (Aston Villa - 8.51), Solly March (Brighton - 8.79) - Callum Robinson (West Brom - 8.75), Jamie Vardy (Leicester - 9.60)

Wygrana z Burnley FC była pierwszym zwycięstwem Southampton w sezonie 2020/2021. W pierwszych dwóch meczach Premier League zespół trenera Ralpha Hasenhuerttla przegrał z Crystal Palace (0:1) oraz Tottenhamem (2:5). Do tego dochodzi porażka z Brentford FC (0:2) w EFL Cup. Jan Bednarek wystąpił we wszystkich meczach.

Szansę na kolejne zwycięstwo Southampton FC będzie miało w niedzielę, 4 października o godz. 13:00. Drużyna Jana Bednarka zmierzy się w 4. kolejce Premier League z zespołem Kamila Grosickiego, West Bromwich Albion.