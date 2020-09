Manchester City kupił obrońcę za 68 mln euro

W oficjalnym komunikacie SL Benfica poinformowała o sprzedaży Rubena Diasa do Manchesteru City za 68 mln euro plus 3,6 mln euro w dodatkach, które są uzależnione od wyników klubu Premier League w sezonie 2020/2021. Jak podaje Fabrizio Romano, 23-letni obrońca podpisze z angielskim kontrakt do 2025 roku. Nie ujawniono, ile piłkarz zarobi na nowej umowie.

REKLAMA

Manchester City kupuje Rubena Diasa i sprzedaj Nicolasa Otamendiego. Hitowa wymiana z SL Benficą

Na oficjalnej stronie klubowej Benfiki razem z potwierdzeniem transferu Rubena Diasa poinformowano o pozyskaniu z Manchesteru City Nicolasa Otamendiego. Władze portugalskiego klubu zapłacą za 32-letniego obrońcę 15 mln euro. Pep Guardiola przyznał w mediach, że poinformuje o sprzedaży Argentyńczyka, gdy uzgodnione zostaną szczegóły transferu z Benfiką - donosi Fabrizio Romano.

Otamendi podpisze z Benfiką kontrakt do czerwca 2023 roku [...]. Benfica zaakceptowała tę samą ofertę, którą Sevilla odrzuciła za Kounde

- napisał dziennikarz "Sky Sports".

Ruben Dias jest wychowankiem SL Benfiki, który zadebiutował w pierwszym składzie we wrześniu 2017 roku. Od tego czasu rozegrał 137 spotkań, strzelił 12 goli oraz zanotował sześć asyst. Młody obrońca ma na swoim koncie także 19 występów w reprezentacji Portugalii. W zeszłym roku został wybrany zawodnikiem meczu finałowego Ligi Narodów, w którym Portugalia pokonała Holandię.

Nicolas Otamendi natomiast rozstaje się z Manchesterem City po pięciu latach. W barwach angielskiego klubu dwukrotnie świętował sukces w Premier League, czterokrotnie wznosił Puchar Ligi Angielskiej, dwukrotnie Superpuchar Anglii oraz jednokrotnie Puchar Anglii. Łącznie zagrał w 210 meczach, strzelając 11 goli oraz notując cztery asysty.