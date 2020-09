Były trener Milika chce Polaka w swoim zespole. Klub oferuje 25 mln euro

Najpierw miał być transfer do Juventusu. Później najwięcej pisano o Romie. W mediach przejawiały się także inne kluby, m.in. Valencia, Tottenham czy Newcastle. Teraz spekuluje się, że Arkadiusz Milik zostanie nowym zawodnikiem Evertonu. Tak przynajmniej twierdzi dziennik "Tuttosport", który informuje, że Anglicy zapłacą za Polaka 25 milionów euro.

Top 3 gole Arkadiusz Milika w Serie A. Sezon 2019/20

W nowym klubie ma spotkać Carlo Ancelottiego, który trenował go w Napoli od lipca 2018 do grudnia 2019 roku. Oprócz szkoleniowca Milik spotka także Allana, byłego pomocnika neapolitańskiego klubu. "Tuttosport" dodaje, że ewentualny transfer Milika sprawi, że Everton opuści Moise Kean, który miałby wrócić do Juventusu.

Milik występuje w Napoli od 2016 roku, ale przez dwie poważne kontuzje kolana rozegrał tylko 122 spotkania. Strzelił 48 goli i zanotował pięć asyst. Napoli bez Milika radzi sobie świetnie. Ma już sześć punktów, a w niedzielę rozbiło Genoę 6:0. Z kolei Everton, po trzech kolejkach Premier League, ma na koncie dziewięć punktów.

