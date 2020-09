Hiszpańskie media: Manchester City bliski pozyskania kolejnego stopera. Priorytet transferowy

Manchester City chciałby wzmocnić skład jeszcze przed zamknięciem okna transferowego (5 października). Pep Guardiola ma spore problemy kadrowe na początku sezonu. W zespole obecnie zdrowych jest zaledwie 13 piłkarzy z pola, a jedną z najbardziej zdziesiątkowanych formacji jest defensywa. Urazy leczą obecnie m.in Ołeksandr Zinczenko, Aymeric Laporte i Joao Cancelo.

Manchester City sprowadzi kolejnego środkowego obrońcę? Ruben Dias priorytetem

Dziennik "Marca" podaje, że Manchester City chce kupić obrońcę Benfiki Lizbona, Rubena Diasa. Stoper ma ważny kontrakt z portugalskim zespołem do końca czerwca 2024 roku. 23-latek jest w tej chwili priorytetem Pepa Guardioli, po tym jak fiaskiem zakończyły się próby kupna Julesa Kounde z Sevilli i Jose Gimeneza z Atletico Madryt.

Ruben Dias jest wychowankiem Benfiki. W poprzednim sezonie zagrał w 33 ligowych meczach i strzelił dwie bramki. Ma na koncie również 19 spotkań w reprezentacji Portugalii. Hiszpański dziennik sugeruje, że Manchester City musiałby się liczyć ze sporym wydatkiem, aby go sprowadzić. Mówi się o 60-65 mln euro. W ramach transakcji do Benfiki przeniósłby się obrońca Manchesteru City, Nicolas Otamendi. Jeżeli uda się sprowadzić Diasa, to będzie to już drugi transfer środkowego obrońcy w letnim oknie. Kilka tygodni temu zespół Obywateli kupił Nathana Ake z Bournemouth.

