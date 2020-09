Sędzia odgwizdał koniec meczu, a po chwili podyktował rzut karny dla Manchesteru United

Po sensacyjnej porażce z Crystal Palace na Old Trafford Czerwone Diabły pojechały do Brighton, które tydzień temu rozbiło na wyjeździe Newcastle United aż 3:0.

Manchester United wygrał po karnym w 110. minucie! Pierwsze zwycięstwo w sezonie

Mecz lepiej rozpoczął się dla gospodarzy. W 40. minucie Bruno Fernandes sfaulował we własnym polu karnym Tariqua Lampteya i arbiter wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Neal Maupay i piękną podcinką nie dał szans Davidowi de Gei. Brighton cieszyło się z prowadzenia zaledwie trzy minuty. Po rzucie wolnym bitym przez Fernandesa akcję zamykał Nemanja Matić, który dograł do na środek pola karnego, a tam piłka niefortunnie odbiła się od Lewisa Dunka i wpadła do siatki. Początkowo bramka została zapisana na konto Harry'ego Maguire'a.

W 55. minucie kapitalną indywidualną akcją popisał się Marcus Rashford, który ośmieszył kilku rywali i pewnym strzałem pod poprzeczkę dał prowadzenie Manchesterowi United. To nie był jednak koniec emocji w tym spotkaniu. W piątej minucie doliczonego czasu gry kompletnie niepilnowany przez obrońców Manchesteru Solly March pewnym strzałem głową wyrównał na 2:2.

Gol po zakończeniu meczu

Dwie minuty późnej sędzia zakończył mecz. Nie był to jednak koniec emocji na Amex Stadium. Do arbitra podbiegł bowiem Maguire i zaczął domagać się podyktowania rzutu karnego, bo w ostatniej akcji meczu jego strzał zablokował ręką Maupay. Na boisku przez chwilę zapanował chaos. W końcu arbiter sprawdził kontrowersyjną sytuację za pomocą systemu VAR i podyktował dla zespołu Solskjaera rzut karny! Bruno Fernandes w 100. minucie pewnym strzałem pod poprzeczkę pokonał Matthew Ryana! Pomocnik MU wykorzystał 22 rzuty karne z rzędu w lidze i europejskich pucharach. Ostatni raz pomylił się w kwietniu 2016 roku!

Ostatecznie Manchester po niesamowitym horrorze pokonał Brighton 3:2. Czerwone Diabły miały mnóstwo szczęścia, ponieważ piłka po strzałach piłkarzy gospodarzy aż 4 razy odbijała się od słupka lub poprzeczki! Dla zespołu MU była to pierwsza wygrana ligowa w sezonie 2020/21.

Brighton and Hove Albion - Manchester United 2:3 (1:1)

1:0 - Neil Maupay (k.) 40'

1:1 - Lewis Dunk (sam.) 43'

1:2 - Marcus Rashford 55'

2:2 - Solly March 90+5'

2:3 - Bruno Fernandes (k.) 90+10'

