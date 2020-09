Mateusz Klich wychwalany za ostatnie występy w Premier League. "On jest rewelacyjny"

Mateusz Klich strzelał bramki w dwóch pierwszych meczach nowego sezonu Premier League. W 1. kolejce Leeds United przegrało 4:3 z Liverpoolem, jednak Danny Mills wyróżnił bramkę Polaka, który w efektowny sposób przyjął podanie Heldera Costy i pokonał bramkarza strzałem z woleja. W ostatnim, wygranym 4:3 spotkaniu z Fulham, pomocnik zdobył bramkę z rzutu karnego oraz zanotował asystę przy golu Patricka Bamforda.

- Gdy patrzysz na jego gola z zeszłego tygodnia, podziwiasz technikę, którą dysponuje. Myślę, że ona jest na równi z Salahem. Może wykończenie nie jest takie samo, ponieważ piłka nie uderzyła w górny róg siatki, ale sprowadzenie jej do ziemi w takim stylu, a potem strzelenie gola i spokój przy sobotnim rzucie karnym. On jest rewelacyjny w Leeds - powiedział w rozmowie ze "Sky Sports" Danny Mills.

Mateusz Klich chwalony w Leeds United. Zmiana Polaka zasługą Marcelo Bielsy?

Były piłkarz Leeds United zauważył, że przemiana pomocnika dokonała się dopiero po przejęciu zespołu przez Marcelo Bielsę. - Kiedy Bielsa przybył do Elland Road, wiele od niego wymagano. Miał pokazać [Mateuszowi Klichowi - przyp. red.] drzwi, ale wtedy Bielsa powiedział: Nie, ja lubię tego piłkarza. Myślę, że rozegrał wszystkie mecze oprócz jednego, odkąd Bielsa przejął zespół. Był rewelacyjny - dodał Danny Mills.

Mateusz Klich do Leeds United trafił w lipcu 2017 roku. Po pierwszym sezonie w nowym klubie pomocnika wypożyczono do FC Urtrecht. Gdy wrócił z holenderskiego klubu władze Leeds podpisały kontrakt z Marcelo Bielsą. Od tamtego czasu reprezentant Polski rozegrał 99 spotkań, w których strzelił 19 goli oraz zanotował 15 asyst. W poprzednim sezonie Leeds United bezpośrednio awansowało do Premier League z 1. miejsca Championship zdobywając 93 punkty w 46 meczach.