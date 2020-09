Klopp zbeształ piłkarzy Liverpoolu. "Oszaleliście?! Nigdy więcej tego nie róbmy"

Zespół Chelsea musiał grać w osłabieniu przez całą drugą połowę. W doliczonym czasie pierwszej części Andreas Christensen powalił na murawę wychodzącego na czystą pozycję Sadio Mane. Arbiter dopiero po analizie VAR zdecydował się ukarać stopera Chelsea czerwoną kartką.

REKLAMA

Zobacz wideo Startuje Premier League. "Chelsea nie zbliży się do Liverpoolu i City"

Juergen Klopp zbeształ swoich piłkarzy, gdy cieszyli się z czerwonej kartki dla Christensena

W czasie schodzenia Duńczyka do szatni piłkarze Liverpoolu siedzący na ławce rezerwowych klaskali, ciesząc się z wyrzucenia piłkarza rywali, a przy tym robili sobie z niego żarty. Ich zachowanie nie spodobało się Juergenowi Kloppowi, który błyskawicznie postanowił ich utemperować. Niemiecki szkoleniowiec "The Reds" odwrócił się w w stronę linii bocznej i krzyknął w ich stronę: "Oszaleliście!? Nigdy więcej tego nie róbmy, ok?".

Zobacz reakcję Kloppa po zachowaniu swoich piłkarzy, gdy czerwoną kartką ukarany został gracz Chelsea:

Liverpool po dwóch kolejkach ma komplet punktów i zajmuje 4. miejsce w Premier League. W następnym spotkaniu ligowym zmierzy się z Arsenalem (28 września).

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj także: