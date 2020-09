Crystal Palace zaoferowało Jarosława Jacha innemu klubowi. Chce się go pozbyć

Jarosław Jach zadebiutował w barwach angielskiego klubu po 2,5 roku w przegranym po rzutach karnych (10:11) meczu Pucharu Ligi Angielskiej z Bournemouth. Przyszłość 26-letniego obrońcy w klubie Premier League pozostaje jednak niewiadomą.

Crystal Palace chce sprzedać Jarosława Jacha. Niepewna przyszłość Polaka w Premier League

Według portalu Meczyki.pl "Orły" zaoferowały Jarosława Jacha Sarpsborgowi, które w poprzednim sezonie ligi norweskiej zajęło 7. miejsce w tabeli z bilansem pięciu zwycięstw, dwóch remisów oraz 11 porażek. Teraz ruch należy do Norwegów, którzy mają zdecydować, czy potrzebują takiego piłkarza. Transacka

Jarosław Jach dołączył do Crystal Palace z Zagłębia Lubin w styczniu 2018 roku, jednak nie przebił się do podstawowego składu i był wypożyczany do Szeryfa Tyraspol oraz Rakowa Częstochowa. Jego kontrakt z Crystal Palace obowiązuje do 2022 roku. Według portalu transfermarkt.de jest wyceniany na 525 tys. euro.