Neville krytykuje piłkarzy Manchesteru Utd. "Z nimi nigdy nie zdobędą mistrzostwa"

W sobotę Manchester United przegrał z Crystal Palace 1:3 w pierwszym występie w Premier League w sezonie 2020/21. Dwa gole dla gości strzelił były piłkarze klubu z Old Trafford - Wilfired Zaha - jedno trafienie dołożył Andros Townsend, a jedyną bramkę dla drużyny Ole Gunnara Solskjaera zdobył nowy nabytek United, czyli Donny van de Beek.

To holenderski pomocnik pozostaje jedynym letnim transferem Manchesteru United. Chociaż klub z Old Trafford łączony był z pozyskaniem Jadona Sancho, to na razie więcej transferów nie przeprowadził. Na ten temat wypowiedział się były zawodnik United - Gary Neville - który uważa, że to nie skrzydłowy Borussii Dortmund powinien być celem transferowym klubu.

Gary Neville krytykuje stoperów Manchesteru United

- Możemy rozmawiać o Sancho, ile chcemy, ale dopóki Manchester United nie kupi szybkiego obrońcy, który potrafi wygrywać pojedynki, nie wygra Premier League. United nie wygrają ligi z obecną parą środkowych obrońców - powiedział Neville w "Sky Sports", krytykując Harry'ego Maguire'a oraz Victora Lindelofa.

- Solskjaer potrzebuje mobilnego stopera, który będzie ustawiany obok Maguire'a albo Lindelofa. Najlepsze pary stoperów na świecie posiadają przynajmniej jednego, który jest szybki. Takiego nie ma teraz w United. Kiedyś takimi byli Jaap Stam, Rio Ferdinand czy Gary Pallister.

- Poza szybkim stoperem United potrzebują lewego obrońcy oraz środkowego napastnika. Bez nich klubowi nie uda się zmniejszyć dystansu do Liverpoolu i Manchesteru City. A latem znacząco wzmocniła się też przecież Chelsea, która wygląda znacznie silniej niż przed rokiem - zakończył Neville.

