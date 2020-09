Pierwsza ofiara transferu Bale'a. Mourinho chce się pozbyć gwiazdy. Trwają rozmowy

Według włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano Tottenham najpierw chciał, żeby Dele Alli był częścią wymiany związanej z transferem Garetha Bale'a. Anglik miał pójść na wypożyczenie do Realu Madryt, ale Hiszpanie nie chcieli się na to zgodzić.

REKLAMA

Alli niepotrzebny Tottenhamowi. Wszystko przez transfer Bale'a

Transfer Walijczyka do drużyny Jose Mourinho stwarza problem Allemu, który w takiej sytuacji ma być niepotrzebny w Tottenhamie. Portugalski szkoleniowiec zdecydował się zmienić go w połowie meczu z Evertonem w pierwszej kolejce Premier League, a na kolejne spotkania z Lokomotiwem Płowdiw i Southampton nie było go nawet w kadrze meczowej, choć nie jest kontuzjowany.

Zobacz wideo Kosmiczna asysta Roberta Lewandowskiego! Zaimponował techniką [ELEVEN SPORTS]

- Mamy zbyt wielu zawodników na niektóre pozycje i przez to kilku z nich płaci za to nieobecnością w składzie - opisywał sytuację Mourinho zapytany o Alliego na konferencji prasowej. "The Sun" twierdzi, że piłkarz jest zły i zdezorientowany wobec takiego traktowania przez trenera i klub. Z Mourinho miał się już kilkukrotnie sprzeczać.

Chętni już rozmawiają o transferze

Klub próbował oferować go już wielu klubom i z kilkoma ma toczyć rozmowy. Dziennikarz "The Telegraph", Jason Burth informował, że z agentami Bale'a próbuje porozumieć się Paris Saint-Germain. Inne media łączą go także z Interem Mediolan i Manchesterem United.

Tottenham w drugiej kolejce Premier League pokonał Southampton aż 5:2. W meczu cztery gole zdobył Heung min-Son, a Harry Kane czterokrotnie asystował i dołożył także swoje trafienie. Klub zajmuje piąte miejsce w ligowej tabeli. Dele Alli trafił do Tottenhamu w lutym 2015 roku z MK Dons, do którego został wówczas wypożyczony na pół roku. Po powrocie do klubu zaczął w nim regularnie grać i do tej pory w 223 występach zdobył 62 gole i zaliczył 55 asyst.

Przeczytaj także: