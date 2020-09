Oficjalnie! Liverpool ogłosił pozyskanie kolejnego piłkarza na długoletni kontrakt

W piątek Liverpool oficjalnie potwierdził transakcję z udziałem Thiago Alcantary. Hiszpański pomocnik podpisał wieloletni kontrakt z mistrzem Anglii. Wcześniej zespół Juergena Kloppa sprowadził lewego obrońcę, Kostasa Tsimikasa z Olympiakosu Pireus. To jednak nie koniec wzmocnień angielskiej drużyny.

REKLAMA

Zobacz wideo "Gikiewicz pomoże Gumnemu, Białek dostanie minuty"

Liverpool oficjalnie poinformował w sobotę, że mistrzowie Anglii podpisali długoletnią umowę z Diogo Jotą, dotychczasowym napastnikiem Wolverhampton Wanderers. - To naprawdę bardzo ekscytujący moment dla mnie i mojej rodziny. Cała moja droga, od dziecka, do dołączenia do klubu takiego jak Liverpool, jest po prostu niewiarygodne - podkreślił Jota w oficjalnym komunikacie.

W poprzednim sezonie 23-letni lewoskrzydłowy w 34 meczach Premier League strzelił siedem goli i zaliczył jedną asystę, a do tego dołożył sześć goli w ośmiu meczach Ligi Europy. Portugalczyk grał w Wolverhampton od 2017 roku - najpierw został wypożyczony z Atletico Madryt, a następnie wykupiony. W pierwszej reprezentacji rozegrał cztery mecze, w których strzelił jednego gola.

Jak informował "The Guardian", Jota miał związać się z Liverpoolem 5-letnią umową. Natomiast do Wolves prawdopodobnie powędruje z Liverpoolu 18-letni środkowy obrońca z Holandii Ki-Jana Hoever, który może kosztować 13,5 mln funtów.

Przeczytaj także: