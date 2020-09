Świetne występy Przemysława Płachety i Kamila Jóźwiaka w Anglii! Jeden z golem, drugi z asystą

Kamil Jóźwiak zaledwie trzy dni temu trafił do Derby County, a już otrzymał swoją pierwszą okazję do gry w wyjściowym składzie swojego zespołu. Polak w tym meczu zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Był jednym z najjaśniejszych punktów w swojej drużynie, pokazywał się do gry, nie bał się wejść w pojedynek z rywalem i regularnie wychodził z nich zwycięsko.

I choć jego zespół przegrał ostatecznie 1:2 z Luton, Jóźwiak popisał się asystą przy jedynej bramce, zdobytej przez Derby County. Polak wygrał pojedynek z jednym obrońców, wycofał piłkę do Marriotta, który pokonał bramkarza rywali, doprowadzając do remisu. Decyduącego gola w 87. minucie zdobył Clark.

Z bardzo dobrej strony spisał się także Przemysław Płacheta. Polak pojawił się na boisku w 24. minucie, zmieniając kontuzjowanego Dowella. W tym czasie Norwich przegrywało już 0:1 po rzucie karnym, wykorzystanym przez Sinclaira. W 31. minucie wyrównał Pukki, ale tuż przed przerwą prowadzenie Preston przywrócił Fisher. W 85. minucie Płacheta oddał strzał, który został zablokowany, jednak jego dobitka znalazła drogę do siatki, dzięki czemu Polak uratował punkt dla swojego zespołu.

