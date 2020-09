Druga bramka Mateusza Klicha w Premier League. Polak popisał się też idealną asystą

Mateusz Klich wykorzystał rzut karny w 41. minucie. Wcześniej prowadzenie gospodarzom dał Helder Costa. Wyrównał w 34. minucie z rzutu karnego Aleksandar Mitrović. Wynikiem 2:1 zakończyła się pierwsza połowa.

Drugi gol Klicha w Premier League

To drugi gol Klicha w nowym sezonie Premier League. Polak trafił także w pierwszej kolejce w starciu z Liverpoolem (3:4). Był bardzo chwalony za swój występ przeciwko mistrzom Anglii. Media na Wyspach doceniły jego grę. Portal Skysports.com wystawił Klichowi notę 8 w 10-stopniowej skali. Żaden z piłkarzy przebywających na boisku nie otrzymał wyższej oceny. Takie same portal wystawił jedynie Salahowi i Harrisonowi. - Bardzo dużo walczył, ale dał też piłkarską jakość. Mądrymi podaniami i biegami do przodu spajał ataki Leeds. Jeden z takich biegów pozwolił mu strzelić gola, którym doprowadził do trzeciego remisu w meczu. Jeden kluczowy blok idealnie podkreślił pracę, jaką wykonał w sobotę - napisano w uzasadnieniu. Klich to pierwszy Polak, który w jednym sezonie zdobył więcej niż jednego gola w Premier League.

Pierwsze zwycięstwo Leeds

W drugiej połowie Leeds - Fulham gospodarze podwyższyli prowadzenie na 3:1. W 50. minucie gola strzelił Patrick Bamford, a asystował mu Klich. To było idealne dogranie, po którym Bamford był sam na sam z bramkarzem gości.

Od 57. minuty było 4:1 dla gospodarzy, bo drugą bramkę zdobył Costa. W końcówce Leeds straciło dwa gole. W 62. minucie bramkę dla gości zdobył Bobby Reid, a pięć minut później ponownie trafił Mitrović. Leeds dowiozło do końca wygraną 4:3. Na ławce gospodarzy całe spotkanie spędził Mateusz Bogusz.

