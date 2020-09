Kolejny wielki transfer Liverpoolu! 41 milionów funtów

Zobacz wideo Startuje Premier League. "Chelsea nie zbliży się do Liverpoolu i City"

W piątek Liverpool oficjalnie potwierdził transakcję z udziałem Thiago Alcantary. Hiszpański pomocnik podpisał wieloletni kontrakt z mistrzem Anglii. Wcześniej zespół Juergena Kloppa sprowadził lewego obrońcę, Kostasa Tsimikasa z Olympiakosu Pireus. To jednak nie koniec wzmocnień angielskiej drużyny. "The Guardian" doniósł, że bardzo bliski przejścia do Liverpoolu jest napastnik Wolverhampton Wanderers, Diogo Jota.

REKLAMA

Liverpool bliski kolejnego transferu. Diogo Jota będzie trzecim wzmocnieniem mistrza Anglii

- Wkrótce zostanie piłkarzem Liverpoolu po tym, jak klub zawarł porozumienie z Wolves w sprawie podpisania z nim kontraktu za 41 milionów funtów - możemy przeczytać na łamach angielskiego dziennika.

W poprzednim sezonie 23-letni lewoskrzydłowy w 34 meczach Premier League strzelił siedem goli i zaliczył jedną asystę, a do tego dołożył sześć goli w ośmiu meczach Ligi Europy. Portugalczyk grał w Wolverhampton od 2017 roku - najpierw został wypożyczony z Atletico Madryt, a następnie wykupiony. W pierwszej reprezentacji rozegrał cztery mecze, w których strzelił jednego gola.

Jota zwiąże się z Liverpoolem 5-letnią umową po ustaleniu indywidualnych warunków. Najpierw Portugalczyk przejdzie testy medyczne. Napastnik przekazał już trenerowi Wolves, Nuno Espirito Santo, że chce opuścić zespół. Natomiast do Wolves prawdopodobnie powędruje z Liverpoolu 18-letni środkowy obrońca z Holandii Ki-Jana Hoever, który może kosztować 13,5 mln funtów.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj także: