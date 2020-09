Kamila Grosickiego czeka ostra rywalizacja. Kolejny pomocnik dołączył do West Bromwich Albion

Kamil Grosicki dołączył do West Bromwich Albion w styczniu bieżącego roku. Zespół, w którym występuje Polski skrzydłowy, w poprzednim sezonie zajął 2. miejsce w tabeli Championship i bezpośrednio awansował do Premier League. Władze klubu ściągnęły latem Grady'ego Dianganę, na którego w pierwszym meczu ligowym postawił trener Slaven Bilić. Kolejnym piłkarzem występującym na pozycji pomocnika jest 20-letni wychowanek Chelsea Conor Gallagher.

Kamil Grosicki ma kolejnego rywala o miejsce w składzie. West Brom kupiło młodego skrzydłowego

Conor Gallagher dołączył do West Bromwich Albion na zasadach wypożyczenia. 20-letni pomocnik będzie reprezentował klub do końca maja 2021 roku, a trener Slaven Bilić wiąże z młodym Anglikiem duże nadzieje. W pierwszym meczu Premier League szkoleniowiec zespołu na skrzydłach wystawił Grady'ego Dianganę oraz Matheusa Pereirę. Po dołączeniu do składu wychowanka Chelsea możliwe, że 24-letni Brazylijczyk zostanie na stałe przesunięty na prawe skrzydło.

Oznacza to kolejne problemy Kamila Grosickiego, który na ten moment walczy o miejsce w składzie z nowym nabytkiem zespołu. Potencjalnymi rywalami Polaka w West Bromwich Albion dodatkowo są Matt Phillips, Kyle Edwards, Callum Robinson oraz Hale Robson-Kanu.

32-letni reprezentant Polski otrzymał od trenera Bilicia 55 minut w meczu Pucharu Ligi Angielskiej przeciwko IV-ligowemu Harrogate Towno. West Brom wygrało 3:0, jednak Polak nie wpisał się ani na listę strzelców, ani nie zanotował asysty. W następnym spotkaniu ligowym drużyna Kamila Grosickiego zmierzy się na wyjeździe z Evertonem. Mecz odbędzie się w sobotę (19.09) o godz. 13:30.