Thiago Alcantara znalazł nowy klub! Gwiazda Bayernu Monachium odchodzi

Zobacz wideo "W mediach nastąpił jakiś klik i zmieniło się postrzeganie Lewandowskiego w Niemczech"

Od wielu tygodni Thiago Alcantara był łączony z Liverpoolem. Ostatecznie pomocnik Bayernu Monachium przeniesie się na Anfield, o czym poinformował "The Athletic". - Liverpool zgodził się podpisać kontrakt z Thiago Alcantarą z Bayernu Monachium za opłatą w wysokości około 30 milionów euro - czytamy na łamach portalu. David Orstein, dziennikarz angielskiego portalu napisał na Twitterze: - Negocjacje nabrały tempa od poniedziałku po tym, jak władze Bayernu dały jasno do zrozumienia, że chcą sfinalizowania transakcji przed rozpoczęciem sezonu Bundesligi w piątek, gdy Bayern zagra z Schalke.

"Bild" również potwierdził, że transfer Thiago do Liverpoolu jest pewny.

Dlaczego Thiago odchodzi z Bayernu do Liverpoolu?

Thiago negocjował przedłużenie kontraktu z mistrzem Niemiec w maju, ale nagle zmienił zdanie mówiąc Bayernowi, że chce podjąć się "nowego wyzwania". Od tego czasu Hiszpan był cały czas w orbicie zainteresowań zespołu Juergena Kloppa. James Pearce, dziennikarz z Liverpoolu zdradził, dlaczego angielski zespół zdecydował się na jego zatrudnienie.

- Biorąc pod uwagę, że ma 29 lat, będzie dużo zarabiał, co jest to niezgodne ze zwykłą polityką transferową Liverpoolu, polegającą na inwestowaniu w młode talenty. Jednak stosunkowo niska kwota jego wykupu, biorąc pod uwagę jego sytuację kontraktową, oznaczała, że Liverpool ostatecznie zdecydował, że warto zrobić dla niego wyjątek. Jurgen Klopp jest wielkim wielbicielem jego talentu. Kiedy Liverpool podpisał kontrakt z Naby Keitą, Klopp powiedział, że był najlepszym graczem w Bundeslidze razem z Thiago - mówi Pearce, cytowany przez "The Athletic".

Na jakiej pozycji będzie grał Thiago w nowym zespole?

- Zajmie jedną z dwóch bardziej zaawansowanych pozycji w linii pomocy w ulubionym systemie Kloppa 1-4-3-3. Thiago ma również odpowiednią wizję i kreatywność, które najlepiej może wykorzystać w grze ofensywnej. Jego zakres podań będzie głównym atutem, zwłaszcza przeciwko rywalom, którzy głęboko się bronią.

- Thiago negocjował przedłużenie kontraktu w maju, ale zmienił zdanie. Postanowił, że chce "nowego wyzwania" i wówczas zakomunikował Bayernowi, że odejdzie po siedmiu latach spędzonych w Monachium. Bayern uważa, że, jego decyzja nie jest podyktowana finansami. Hansi Flick próbował przekonać go do zmiany zdania, ale zwycięstwo Bayernu w Lidze Mistrzów tylko wzmocniło poczucie, że w Monachium osiągnął już wszystko - mówi Simon Hughes, reporter piłkarski o powodach odejściach Thiago z Bayernu.

"Bayern nie planuje kupić nowego rozgrywającego za Thiago. "Są pilniejsze potrzeby"

- Tegoroczny triumfator Ligi Mistrzów nie planuje sprowadzić w miejsce Thiago nowego rozgrywającego. - Mają pilniejsze potrzeby na flankach i na pozycji prawego obrońcy. Joshua Kimmich i Leon Goretzka będą pierwszym wyborem w linii środkowej, a francuski duet: Corentin Tolisso - Michael Cuisance jest opcją rezerwową - kończy Raphael Honigstein, niemiecki korespondent piłkarski.

Thiago Alcantara rozegrał dla Bayernu 235 meczów, strzelił 31 goli i zaliczył 37 asyst. - Podobno lepiej się witać niż żegnać. Ale jeśli się już żegnać, to tak jak Thiago Alcantara. Boiskowy przyjaciel Roberta Lewandowskiego, "otwieracz do konserw" (jak nazywają go niemieccy dziennikarze) odchodzi z Bayernu Monachium jako bohater finału Ligi Mistrzów - pisał w swoim tekście Antoni Partum.

