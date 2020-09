Premier League ma nowego najlepiej opłacanego piłkarza. Bajeczne pieniądze

Zobacz wideo Startuje Premier League. "Chelsea nie zbliży się do Liverpoolu i City"

Gwiazda Arsenalu kilka dni temu przedłużyła umowę z londyńskim klubem do końca czerwca 2023 roku. Na mocy jej mocy ma zarabiać ogromne pieniądze. "The Sun" podał, że Gabończyk może liczyć na tygodniówkę wynoszącą więcej niż 350 tys. funtów, co oznacza, że napastnik jest liderem zestawienia płac w Premier League!

Aubameyang nowym liderem rankingu płac w Premier League

Wyprzedza klubowego kolegę, Mesuta Oezila i Davida De Geę z Manchesteru United - obaj mogą liczyć na 350 tys. funtów w ciągu jednego tygodnia. Następne miejsca na liście płac zajmują Kevin de Bruyne (320 tys.), Kai Havetz (310 tys.) i Raheem Sterling (300 tys.).

Poniżej Top 10 piłkarzy w Premier League pod względem zarobków:

- Chcę zostać legendą Arsenalu, tak jak Thierry, Wrighty, Adams i Bergkamp. Chcę zostawić dziedzictwo, to jest moje miejsce. To moja rodzina. Mamy tu coś ekscytującego - mówił Aubameyang, który wcześniej inkasował około 200 tys. funtów tygodniowo za występy w ekipie z Emirates Stadium.

Pierre-Emerick Aubameyang w Arsenalu gra od stycznia 2018 roku. Łącznie w barwach londyńskiego klubu rozegrał 111 spotkań, w których strzelił 77 goli oraz zanotował 15 asyst. W sierpniu zdobył z drużyną Puchar Anglii, pokonując w finale Chelsea 2:1. 31- letni napastnik był autorem obu trafień. Nowy sezon również rozpoczął od gola w 1. kolejce Premier League z Fulham (wygrana 3:0)

