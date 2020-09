Gareth Bale finalizuje swój transfer. Astronomiczne pieniądze

Gareth Bale ma zostać wypożyczony na rok. Zarobi w tym czasie 13 mln funtów (nieco ponad 14 mln euro), a część jego pensji nadal będzie pokrywał Real Madryt, który chciał się go pozbyć za wszelką cenę. "Daily Mail" nie wie jeszcze, kiedy "Koguty" oficjalnie potwierdzą transfer, ale stanie się to gdy oba kluby dogadają ostatnie, pomniejsze szczegóły umowy.

Na transfer Walijczyka miał napierać Jose Mourinho. Menedżer Tottenhamu po porażce 0:1 z Evertonem na inaugurację Premier League uznał, że jego drużyna potrzebuje tak przebojowego i błyskotliwego piłkarza jak Bale, przekonując do tego pomysłu prezesa Daniela Levy'ego. - Na razie Gareth jest zawodnikiem Realu Madryt i muszę to uszanować. Znam go jednak bardzo dobrze, bo chciałem go sprowadzić do Madrytu, gdy pracowałem w Realu. Za mojej kadencji nie było to jednak możliwe, ale prezes i tak poszedł za moimi myślami i ściągnął go do klubu niedługo po moim odejściu. Nawet Gareth o tym wiem. Kadra klubu jest jak puzzle. Dopiero gdy określona liczba części do siebie pasuje, możemy mówić o całości - mówił o jego transferze Mourinho na konferencji prasowej.

Pomysł transferu Bale'a zrodził się podczas rozmów Real - Tottenham ws. Reguilona

Znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano przedstawił swoje informacje dotyczące nadchodzącego transferu. Wynika z nich, że Bale bardzo mocno naciska na powrót do swojego byłego klubu, a pomysł takiego ruchu zrodził się podczas negocjacji ws. Sergio Reguilona (ma przejść z Realu Madryt do Tottenhamu za 30 mln euro). Do transferu ma dojść możliwie jak najszybciej, pozostaje jedynie kwestia pensji: Romano pisze o 17 mln euro za sezon, a Tottenham nie zamierza pokrywać więcej niż połowy tej kwoty. Tu decyzja należy do Realu Madryt, który pierwotnie nalegał na to, by nowy klub pokrywał 100 procent pensji Walijczyka.

Bale gra w Madrycie od 2013 roku, kiedy trafił do Realu z Tottenhamu. W hiszpańskim klubie aż czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów i dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju.

