Tajemnicze słowa Mourinho. Trener Tottenhamu skomentował sprawę transferu Bale'a

Gareth Bale jest niezadowolony ze swojej sytuacji w Realu Madryt. Walijczyk nie ma dobrych relacji z Zinedinem Zidanem, stracił też miejsce w składzie mistrzów Hiszpanii. W poprzednim sezonie Bale wystąpił w 20 meczach, przebywając na boisku średnio przez 63 minuty. W tym czasie Walijczyk strzelił raptem trzy gole i zanotował dwie asysty.

Od dawna przyszłość Bale'a na Santiago Bernabeu stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Kilkukrotnie wydawało się też, że piłkarz jest bliski opuszczenia Realu Madryt. Do tej pory się to jednak nie wydarzyło, bo na przeszkodzie stały finanse. Kontrakt Walijczyka jest ważny jeszcze przez dwa lata, co oznacza, że potencjalny kupiec wciąż musi się liczyć ze sporą kwotą odstępnego za zawodnika, który w ostatnich sezonach nie zachwyca. Problemem jest też gaża piłkarza, który w Madrycie zarabia aż 650 tys. funtów tygodniowo.

Bale blisko powrotu do Tottenhamu

We wtorek "The Times" informowało, że z tego powodu transfer definitywny Bale'a do innego klubu raczej nie wchodzi w grę. Real Madryt miał się jednak zdecydować na wypożyczenie zawodnika. "The Times" donosiło, że faworytem do prowadzenia Walijczyka będzie Manchester United.

Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że Bale wróci do Tottenhamu, czyli klubu z którego odchodził, podpisując kontrakt z Realem Madryt. - Wciąż negocjujemy. Rozmowy powoli zmierzają w dobrym kierunku, jednak musimy poczekać na ich efekty - powiedział w BBC agent zawodnika, Jonathan Barnett.

Sytuację Bale'a skomentował też menedżer Tottenhamu, Jose Mourinho. - Na razie Gareth jest zawodnikiem Realu Madryt i muszę to uszanować. Znam go jednak bardzo dobrze, bo chciałem go sprowadzić do Madrytu, gdy pracowałem w Realu. Za mojej kadencji nie było to jednak możliwe, ale prezes i tak poszedł za moimi myślami i ściągnął go do klubu niedługo po moim odejściu. Nawet Gareth o tym wiem. Kadra klubu jest jak puzzle. Dopiero gdy określona liczba części do siebie pasuje, możemy mówić o całości - tajemniczo skomentował Portugalczyk.

Bale gra w Madrycie od 2013 roku, kiedy trafił do Realu z Tottenhamu. W hiszpańskim klubie aż czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów i dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju.

