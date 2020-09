Kamil Jóźwiak wytłumaczył wybór nowego klubu. Chce zagrać w Premier League

Kamil Jóźwiak, wychowanek Lecha Poznań, został piłkarzem Derby County, gdzie spotka Krystiana Bielika. Reprezentant Polski podpisał czteroletni kontrakt. Nieoficjalnie mówi się, że Derby County zapłaciło za niego cztery miliony euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Lech Poznań ma przygotowanego następcę Kamila Jóźwiaka. "To będzie wzmocnienie"

- Jestem szczęśliwy i podekscytowany, że tu trafiłem. To kolejny krok w mojej karierze. Trochę wiem o Derby. Oglądałem kilka ich meczów, bo o ich zainteresowaniu słyszałem już w grudniu. Rozmawiałem też z moim przyjacielem Krystianem Bielikiem, którego znam go od 14. roku życia. Powiedział mi, że trenerowi zależało na mnie, a zespół mnie potrzebuje - powiedział Jóźwiak w rozmowie z klubową telewizją.

I dodał: - Mam nadzieję, że pomogę drużynie wywalczyć awans do Premier League.

Niespełnione marzenie Derby County

Jóźwiak był związany z Lechem Poznań od 2011 roku. W seniorskiej drużynie Kolejorza zadebiutował w lutym 2016 roku. W ciągu czterech lat rozegrał 122 spotkania, w których strzelił 17 goli oraz zanotował 15 asyst.

"Barany" to 10. drużyna ostatniego sezonu Championship (drugi poziom rozgrywkowy w Anglii) - nie wypadły z czołowej "10" w żadnych z ostatnich ośmiu sezonów, ale ani razu nie udało im się awansować do Premier League. Po raz ostatni Derby grało w najwyższej lidze angielskiej w sezonie 2007/2008, przechodząc do historii jako najgorsza drużyna: zdobyło zaledwie 11 pkt w 38 meczach (jedno zwycięstwo, osiem remisów i 29 porażek).

Przeczytaj też: