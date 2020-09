Gareth Bale wybrał nowy klub! Hitowy transfer coraz bliżej

Gareth Bale jest niezadowolony ze swojej sytuacji w Realu Madryt. Walijczyk nie ma dobrych relacji z Zinedinem Zidanem, stracił też miejsce w składzie mistrzów Hiszpanii. W poprzednim sezonie wystąpił w 20 meczach, przebywając na boisku średnio przez 63 minuty. To wszystko złożyło się na jego dążenie do odejścia z zespołu "Królewskich". Długo na jego pozyskanie brakowało jednak chętnych. Teraz z pomocą może mu przyjść jego były klub - Tottenham.

Gareth Bale może wrócić do Premier League. "Rozmawiamy"

O możliwym transferze Bale'a do jego byłego klubu poinformował Jonathan Barnett, agent piłkarza. - Gareth kocha Tottenham. Rozmawiamy. To miejsce, w którym chce być - przyznał menedżer.

Jak się okazuje, Daniel Levy, szef Tottenhamu zapytał o możliwość sprowadzenia Bale'a podczas negocjacji dotyczących transferu Sergio Reguilona. Poinformowali o tym Fabrizio Romano, włoski dziennikarz sportowy, a także Charlie Eccleshare z The Athletic.

Największym problemem są zarobki Walijczyka, który może liczyć w Realu na tygodniówkę w wysokości aż 600 tysięcy funtów. Hiszpańskie media informowały jednak w ostatnim czasie, że "Królewscy" są gotowi pokrywać nawet połowę jego pensji (kontrakt obowiązuje jeszcze przez dwa lata), byle tylko się go pozbyć. Sam Bale z chęcią zmieni klub, ale nie chce rezygnować z pieniędzy.

Jeśli transfer do Tottenhamu doszedłby do skutku, dla Bale'a byłby do powrót do londyńskiego klubu po siedmiu latach przerwy. 31-latek jest piłkarzem Realu Madryt od września 2013 roku. W tym czasie rozegrał w jego barwach 251 spotkań, w których strzelił 105 goli i zaliczył 68 asyst.

