Gareth Bale może odejść z Realu! Pojawiła się opcja z Premier League

Gareth Bale jest niezadowolony ze swojej sytuacji w Realu Madryt. Walijczyk nie ma dobrych relacji z Zinedinem Zidanem, stracił też miejsce w składzie mistrzów Hiszpanii. W poprzednim sezonie Bale wystąpił w 20 meczach, przebywając na boisku średnio przez 63 minuty. W tym czasie Walijczyk strzelił raptem trzy gole i zanotował dwie asysty.

Od dawna przyszłość Bale'a na Santiago Bernabeu stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Kilkukrotnie wydawało się też, że piłkarz jest bliski opuszczenia Realu Madryt. Do tej pory się to jednak nie wydarzyło, bo na przeszkodzie stały finanse. Kontrakt Walijczyka jest ważny jeszcze przez dwa lata, co oznacza, że potencjalny kupiec wciąż musi się liczyć ze sporą kwotą odstępnego za zawodnika, który w ostatnich sezonach nie zachwyca. Problemem jest też gaża piłkarza, który w Madrycie zarabia aż 650 tys. funtów tygodniowo.

Bale do United na roczne wypożyczenie?

W ostatnich miesiącach jednym z zainteresowanych Balem klubów miał być Manchester United. Na Old Trafford nie zdecydowali się jednak na pozyskanie Walijczyka przede wszystkim z powodów finansowych. Chociaż teraz transfer definitywny również wydaje się mało prawdopodobny, to "The Times" sugeruje, że w grę może wejść inne rozwiązanie.

Ole Gunnar Solskjaer wciąż poszukuje skrzydłowego po tym, jak nie udało mu się sprowadzić Jadona Sancho z Borussii Dortmund. "The Times" informuje, że norweski szkoleniowiec Manchesteru United chce jeszcze jednego piłkarza do ofensywy, nawet jeśli miałoby być to rozwiązanie krótkoterminowe, czyli wypożyczenie.

I tu otwiera się furtka dla Bale'a. Walijczyk mógłby trafić do Manchesteru United na roczne wypożyczenie. Brytyjskie media informują, że Real Madryt mógłby porozumieć się z Anglikami ws. podziału zarobków skrzydłowego, co byłoby dobrym rozwiązaniem dla wszystkich stron.

Bale gra w Madrycie od 2013 roku, kiedy trafił do Realu z Tottenhamu. W hiszpańskim klubie aż czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów i dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju.

