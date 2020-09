Brytyjskie media surowo oceniły Jana Bednarka! Zły start sezonu reprezentanta Polski

W 13. minucie meczu Crystal Palace z Southampton, z prawej strony w pole karne gości dośrodkował Andros Townsend, a jedyną bramkę zdobył Wilfired Zaha. Londyńczycy bardzo dobrze rozpoczęli sezon Premier League, czego nie można powiedzieć o drużynie gości i grającym w niej Janie Bednarku. Reprezentant Polski nie będzie wspominał tego meczu dobrze. Nie tylko dlatego, że jego zespół przegrał 0:1, ale też dlatego, że został on zmieniony już w przerwie. Już w 46. minucie w miejsce Bednarka wszedł Duńczyk Jannik Vestergaard. Chociaż w drugiej połowie Southampton zaczęło grać lepiej, to ostatecznie nie udało mu się uratować choćby punktu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Bednarek w "Wilkowicz Sam na Sam": Jerzy Brzęczek jako jeden z niewielu zawsze we mnie wierzył

- Bednarek grał tylko przez 45 minut, ale nie zdołał powstrzymać Crystal Palace i pozwolił na to, by Zaha strzelił gola - pisze porta 90min.com, który przyznał Polakowi notę 5 w skali od 1 do 10. Tak samo jego występ ocenili dziennikarze Sky Sports. Były gracz Lecha Poznań (wraz z Nathanem Redmondem) okazali się najsłabszymi zawodnikami gości. Najlepiej w Southampton wypadli William Smallbone oraz James Ward-Prowse (po "7"). Na piątkę w skali 1-10 Bednarka ocenił też eurosport.com.

Lepszą ocenę Polakowi wystawił algorytm portalu whoscored.com. Statystyczny serwis przyznał Bednarkowi notę "6.5" (najlepszy w drużynie "Świętych" był Vestergaard ("7,3").

Szansę do rehabilitacji "Święci" i Bednarek będą mieli już w środę, gdy zagrają u siebie z Brentford w Carabao Cup. Kolejny mecz ligowy Southampton zagra w niedzielę, gdy podejmie u siebie Tottenham. Bednarek będzie miał zaś możliwość rehabilitacji nie tylko po słabym meczu na start Premier League, ale także po sprokurowanym karnym w meczu z Bośnią i Hercegowiną.