Klich tego gola zapamięta do końca życia! Rzeczywistość sprostała legendzie

Marcelo Bielsa będzie z Klicha dumny. Bardziej niż z samego strzału, którym pokonał Alissona Beckera, z tego jak przewidział przebieg tej akcji. Argentyńczyk zawsze wolał zachwycać się mózgiem piłkarza niż jego nogami, a Klich, zanim kopnął piłkę, idealnie wbiegł w wolną strefę pola karnego, ręką pokazał, gdzie chce dostać piłkę, a później przelał myśli na boisko. Nogi zrobiły to, co podpowiedziała głowa. Wyszło efektownie - przyjęcie, strzał z powietrza i gol na wagę remisu. Po tylu zakrętach w karierze takie wbiegniecie po prostej w pole karne na Anfield jest najlepszą nagrodą.

Rzeczywistość dogoniła legendę

Lubimy, gdy legendy, o których słyszeliśmy, potwierdzają się na naszych oczach. Legenda o Leeds United i Marcelo Bielsie mówiła o pięknej grze, zwariowanym trenerze i kilku symbolach: była lodówka, na której siedział Argentyńczyk, była kawa, którą popijał po pierwszym golu jego drużyny w Premier League, jakby zupełnie nic się nie stało, były kilometry pokonane przy linii bocznej, by rozchodzić emocje, które skrywała twarz. I nade wszystko były gole - pięć w pół godziny.

W powtarzanej od kilkunastu miesięcy legendzie Leeds było odważne, miało charakterystyczny styl, nie chciało wygrywać brzydko. Ale przegrywać też nienawidziło, choć jej trener po porażkach właśnie, najwięcej się uczy. Powiedział o tym parę lat temu z profesorskim akcentem, przemycając filozoficzne przemyślenia. Pepowi Guardioli tak się to spodobało, że wypisał na ścianie swojego gabinetu ten przydługawy cytat. Duch Bielsy unosił się więc nad Premier League od lat: w myśli jego najlepszych uczniów, fragmentami nanoszony przez innych trenerów, w cytatach komentatorów. Teraz Bielsa pojawił się osobiście, z zespołem powracającym po szesnastu latach, z Mateuszem Klichem w środku pola, od razu na Anfield w gościnie u broniącego mistrzostwa Liverpoolu. Rzeczywistość sprostała legendzie. Styl został zachowany, i choć na punkty się to nie przełożyło, zostajemy z przekonaniem, że dzięki "Pawiom" ten sezon będzie barwniejszy.

Szalony mecz na Anfield

Leeds zostało wskazane jako ten beniaminek, który najbardziej namiesza. Miało być ładniejszym odpowiednikiem Sheffield United z poprzedniego sezonu. Utrzymali skład, którym wywalczyli awans, a dodatkowo wzmocnili się reprezentantem Hiszpanii - Rodrigo. Dzień przed rozpoczęciem sezonu ich trener przedłużył kontrakt. Niby była to formalność, ale to "El Loco", wariat, który trzaskał już niejednymi drzwiami w równie niespodziewanych okolicznościach. Podpisał, bo wydaje się, że w Anglii jest szczęśliwy - zrozumiany, otoczony miłością fanów Leeds, którzy przed startem sezonu zlecili wymalowanie na jednym z budynków wielkiego muralu z jego portretem. Yorkshire to jego miasto. W mieście robotników docenili jego pracowitość. Zwykli ludzie kupili jego normalność: że mieszka w mieszkanku nad sklepem spożywczym, że stołuje się w tej samej restauracji, a gdy w mieście jest festyn, kupuje kilka fantów na loterię.

Wracając jednak do piłki - w Anglii zastanawiali się, czy pragmatyzm nie weźmie góry i Leeds nie zacznie grać na wynik. W Polsce obawy były inne - czy Klich, niezbędny w Championship, grający w każdym meczu, poziom wyżej też będzie tak ważny. I już pierwszy mecz, najtrudniejszy egzamin z możliwych - spotkanie z mistrzem Anglii na jego stadionie, każe stwierdzić, że nic się nie zmieniło. Leeds gra tak, jak grało: odważnie, wysoko, próbując odbierać piłkę na połowie rywala i błyskawicznie przechodzić do ataku. Gol na 3:3 najlepszym dowodem. A Polak nie dość, że robił wszystko to, czego wymaga od niego trener, to jeszcze dorzucił gola.

Dobrze odnalazł się w tym szalonym meczu: tradycyjnie dużo biegał, przydawał się w obronie i raz nawet uratował zespół przed stratą gola. Dużo o tym meczu mówi zbliżenie realizatora na Bielsę po golu Liverpoolu na 3:2 - chwycił wtedy za zegarek, coś poprawiał, patrzył na niego z niedowierzaniem. Jak my wszyscy - wydarzyło się przecież tyle, że naprawdę trudno było uwierzyć, że minęło dopiero pół godziny. Padło pięć bramek: najpierw z rzutu karnego trafił Mohamed Salah, po kilku minutach wyrównał Jack Harrison po odważnej akcji. A wymiana ciosów dopiero się rozpoczynała: Virgil van Dijk efektownie wyskoczył po rzucie rożnym i trafił piłkę głową na wysokości nieosiągalnej dla obrońców Leeds. Minęło jednak 10 minut, a on pod swoją bramką popełnił błąd, jaki mu nie przystoi. Patrick Bamford cieszył się z gola. Ale po trzech minutach Leeds znów było smutne, bo Salah trafił na 3:2. W 66. minucie była akcja Klicha i wyrównanie na 3:3. Wtedy mecz nieco się uspokoił, Liverpool miał wprawdzie inicjatywę, ale goście wydawali się nad tym wszystkim panować. Aż w 88. minucie Rodrigo wrócił w swoje pole karne i sfaulował Fabinho. Po chwili Salah wykorzystał drugi rzut karny w tym meczu i skompletował hat-tricka.

Leeds przegrało, ale nie zawiodło swoich kibiców, a postronnych widzów zaprosiło przed telewizory za tydzień. Bo jeśli wyciągnąć jakiś wniosek już po pierwszym meczu, to pewnie taki, że tę drużynę będzie się miło oglądało, a emocji w meczach z jej udziałem nie zabraknie. Na koniec jest jednak zawód, bo jeden punkt był naprawdę blisko. Ale skoro z porażek Bielsa uczy się najwięcej…