Koledzy musieli rozdzielić dwóch graczy Arsenalu. Już chcieli się bić [WIDEO]

Do zdarzenia doszło w trakcie rozgrzewki, gdy rezerwowi piłkarze, wśród których byli Dani Ceballos oraz Eddie Nketiah. Zawodnicy grali w "dziadka", czyli grę polegającą na konieczności dotknięcia piłki przez gracza w środku koła, tworzonego przez innych piłkarzy.

To właśnie przy próbie dotknięcia piłki Ceballos bardzo agresywnie zaatakował Nketiaha, co nie spodobało się 21-letniemu Anglikowi. Między zawodnikami doszło do sprzeczki, a później do przepychanki. Piłkarzy rozdzielić musieli koledzy z drużyny.

Po meczu wszystko było już jednak w porządku. Ceballos zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym dał do zrozumienia, że między nim a Nketiahem nie ma już żadnego problemu.

Arsenal pokonał Fulham 3:0 w pierwszej kolejce Premier League. Gole dla drużyny Mikela Arttety strzelili Alexandre Lacazette, Gabriel oraz Pierre-Emerick Aubameyang.

