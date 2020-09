Zaledwie dwa mecze w barwach Leeds United rozegrał do tej pory Mateusz Bogusz. Młodzieżowy reprezentant Polski, który do angielskiego zespołu przeniósł się w lipcu ubiegłego roku z Ruchu Chorzów, nie zdołał wywalczyć wysokiego miejsca w hierarchii Marcelo Bielsy. I z pewnością nie wywalczy go po awansie Leeds do Premier League. Dlatego, jeśli chce regularnie grać, musi zmienić klub.

Reprezentant Polski U-21 może odejść z Premier League! Jest jeden faworyt

Wiele wskazuje na to, że z tą zmianą nie powinno być problemów. Zdaniem Krzysztofa Stanowskiego z portalu weszlo.com, pozyskaniem Bogusza interesują się dwa drugoligowe kluby - włoskie SPAL i hiszpański Castellon. W grę wchodzi jednak transfer czasowy, czyli wypożyczenie. Na definitywne odejście Bogusza zgody nie wydają szefowie Leeds.

Z dwóch wymienionych klubów faworytem do wypożyczenia siedmiokrotnego reprezentanta Polski U-21 jest zespół Castellonu. Wynika to z tego, że klub należy do tych samych właścicieli, co Leeds.

