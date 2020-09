Transferowa ofensywa Chelsea nie ma końca. Jeszcze dwóch piłkarzy

Zobacz wideo FA Cup. Arsenal - Chelsea 2:1. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Chelsea przed startem nowego sezonu dokonała imponujących wzmocnień, wydając na nie ponad 200 mln euro, najwięcej ze wszystkich klubów w Europie. Do zespołu Franka Lamparda dołączyli m.in. Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell czy też Thiago Silva. To jednak nie koniec wzmocnień!

Chelsea nie przestaje się wzmacniać. Chce dwóch kolejnych graczy!

Fabrizio Romano, doskonale poinformowany włoski dziennikarz ws. transferowych poinformował, że zespół ze Stamford Bridge chce kupić nowego bramkarza. Bardzo bliski przenosin do "The Blues" jest Edouard Mendy, golkiper Rennes. - Chelsea jest blisko podpisania kontraktu z Edouardem Mendy z Rennes. Nowa oferta złożona w ostatnich godzinach i klub jest "pewny siebie", aby sfinalizować umowę w ciągu najbliższych godzin. Warunki indywidualne zostały już uzgodnione. Bramkarz naciska, aby odejść i dołączyć do zespołu. Jest tego coraz bliżej - napisał Romano na Twitterze.

Edouard Mendy w ostatnim sezonie Ligue 1 rozegrał 24 mecze, w których dziewięciokrotnie zachował czyste konto. W swojej karierze grał w AS Cherbourg oraz Stade Reims. Do obecnego zespołu dołączył w 2019 roku. Aktualny kontrakt 28-letniego bramkarza z Stade Rennes obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

Natomiast inny włoski dziennikarz Nicolo Schira z "La Gazzetta dello Sport" doniósł, że na tym wcale nie kończy się ofensywa transferowa Chelsea. Londyńczycy rozmawiają także z Declanem Rice'm z West Hamu United. - The Blues są gotowi zaoferować 45 mln euro za pomocnika. Jeśli kluby dojdą do porozumienia, Rice podpisze pięcioletni kontrakt - napisał Schira na Twitterze.

Declan Rice w ostatnich latach wyrobił sobie dobrą opinię w Premier League. 21-latek jest jednym z najbardziej utalentowanych pomocników młodego pokolenia. Rice może występować nie tylko jako defensywny pomocnik, ale również na pozycji środkowego obrońcy. W lidze angielskiej ma na koncie już 99 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty.

