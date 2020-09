Media: Zaskakujące wieści ws. transferu Jamesa Rodrigueza. Real nie dostał grosza

W poniedziałek James Rodriguez został oficjalnie przedstawiony jako nowy zawodnik Evertonu. Piłkarz związał się z drużyną Carlo Ancelottiego dwuletnim kontraktem z możliwością przedłużenia o rok. Według medialnych spekulacji władze angielskiego klubu miały zapłacić Realowi Madryt ok. 25 mln euro. Do zaskakujących szczegółów transferu dotarł jednak portal Fichajes.com.

James Rodriguez po raz kolejny u Ancelottiego. Zaskakujące szczegóły transferu

Realowi Madryt zależało na sprzedaży pomocnika ze względu na wysokie zarobki piłkarza. Władze hiszpańskiego klubu wypłacały Jamesowi Rodriguezowi 7 mln euro rocznie, a Kolumbijczyk nie pełnił podstawowej roli w składzie Zinedine'a Zidane'a. W poprzednim sezonie zagrał jedynie w 14 spotkaniach.

Jak dowiedział się portal, Real Madryt oddał Jamesa do Evertonu za darmo, ale zabezpieczył się, dodając do umowy zapis gwarantujący wysoki procent przy sprzedaży piłkarza przez Evertonu. Nie podano jednak, ile konkretnie zażądały władze hiszpańskiego klubu.

Poinformowano także, że to chęć współpracy Jamesa Rodrigueza z Carlo Ancelottim zadecydowała o transferze pomocnika. W ostatnich tygodniach media donosiły także, że sam szkoleniowiec niejednokrotnie kontaktował się z piłkarzem i zachęcał go, aby przeszedł do Premier League. Kolumbijczyk współpracował z 61-letnim trenerem w Realu Madryt oraz Bayernie Monachium. Pierwszą okazję do wyjścia na boisko w lidze angielskiej James Rodriguez będzie miał 13 września 2020 roku o godz. 17:30, gdy Everton rozpocznie sezon 2020/2021 mierząc się z Tottenhamem w Londynie.