Chelsea chce kolejnego transferu. Nowy bramkarz o krok. Klub potwierdza

Chelsea przeprowadza w tym oknie transferowym rewolucję. Londyński klub kupił już Thiago Silvę, Timo Wernera, Kaia Havertza, Hakima Ziyecha oraz Bena Chilwella, a jak donoszą media, to nie koniec transferów. Kolejnym celem do składu Franka Lamparda jest Edouard Mendy, 28-letni bramkarz Stade Rennes.

REKLAMA

Zobacz wideo FA Cup. Czy Martinez interweniował poza polem karnym? [ELEVEN SPORTS]

- Zaczęliśmy oficjalne negocjacje z Chelsea. Wiemy, że Edouard Mendy chce opuścić nasz klub i dołączyć do Chelsea, ale na ten moment nie ma 100 proc. zgody między wszystkimi trzema stronami - cytuje wypowiedź Nicolasa Holvecka włoski dziennikarz, Fabrizio Romano.

Chelsea szaleje na transferowym rynku

Kilka dni temu Chelsea uzgodniła warunki indywidualnego kontraktu z Mendy'm - nowa oferta ma dopiąć porozumienie z Rennes. Jak mówiłem, nie ma szans na kupno Oblaka, Atletico zatrzyma go u siebie

- dodał w komentarzu pod własnym postem Fabrizio Romano.

Edouard Mendy w ostatnim sezonie Ligue 1 rozegrał 24 mecze, w których dziewięciokrotnie zachował czyste konto. W swojej karierze grał dla takich klubów, jak AS Cherbourg oraz Stade Reims. Do obecnego zespołu dołączył w 2019 roku. Aktualny kontrakt 28-letniego bramkarza z Stade Rennes obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.