Przełom ws. transferu Jadona Sancho. Jest coraz bliżej nowego klubu

O tym, że Jadon Sancho chce przejść do Manchesteru United, a "Czerwone Diabły" chętnie widziałyby go w swoich szeregach wiadomo od dawna. Angielski klub mierzył się do tej pory z dwoma problemami - pierwszy to uzgodnienie warunków z piłkarzem i jego agentem, a drugi to rozmowy z Borussią Dortmund. I o ile drugi punkt pozostaje niezmienny, o tyle w tej pierwszej kwestii - związanej z wynagrodzeniem dla Anglika i jego agenta - doszło do znaczącego progresu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ćwiąkała: Pomimo zwycięstwa z Bośnią zostałem odarty ze złudzeń [Sekcja Piłkarska #62]

Sancho i Manchester United coraz bliżej porozumienia. Co na to Borussia Dortmund?

To nie oznacza jeszcze, że transfer na pewno zostanie przeprowadzony. Okno transferowe zamyka się 5 października, a wszystko zależy teraz od tego, czy oba kluby dogadają się w sprawie kwoty odstępnego. BVB wycenia swojego piłkarza na 120 mln euro, ale Manchester uważa tę kwotę za "nierealistyczną" ze względu na kryzys spowodowany pandemią. Jednak dla Ole Gunnara Solskjaera skrzydłowy reprezentacji Anglii nadal jest głównym celem transferowym, dlatego United może zbliżyć się do kwoty oczekiwanej przez Borussię Dortmund poprzez bonusy.

Według ESPN zarówno Sancho, jak i angielski klub mają coraz większe nadzieje na to, że transfer dojdzie do skutku. Manchester sprowadził już jednego piłkarza: 23-letniego Donny'ego van de Beeka z Ajaksu, który przyjechał już do Manchesteru i ma za sobą pierwszy trening z nowymi kolegami.