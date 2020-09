Manchester United pokazał nowe stroje. Kibice bezlitośni. "Absolutnie haniebne"

We wtorek Manchester United zaprezentował trzeci komplet strojów, w których zespół Ole Gunnara Solskjaera grać będzie w najbliższym sezonie. To biało-czarne koszulki w nieregularne pasy z czerwonymi elementami. Wszystkie kolory odnoszą się do tradycyjnych barw klubu z Old Trafford.

"Najnowsza koszulka ma na celu odświeżenie tradycji, jednocześnie dostarczając nowy, żywy nadruk. Adidas ponownie narysował i połączył elementy z różnych koszulek z długiej historii klubu, aby stworzyć nowy, odważny wzór. Ten zestaw to połączenie historii z nowoczesnością" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Trzeci komplet nie przypadł jednak do gustu kibicom, którzy mocno skrytykowali klub oraz niemieckiego producenta strojów za najnowszy projekt. Fani swoje niezadowolenie wyrażali w mediach społecznościowych.





Kibice Manchesteru United krytykują najnowsze stroje

Oto tylko mała część krytycznych komentarzy, które pojawiły się na Twitterze. Komentarzy, które odnoszą się nie tylko do koszulek, ale też do nielubianych w Manchesterze właścicieli klubu, czyli amerykańskiej rodziny Glazerów.

"Absolutnie haniebne... Uczciwa refleksja na temat naszych właścicieli."

"Na litość boską. Ten zestaw jest żenujący."

"Szczerze mówiąc, myślałem, że to żart. Nikt tego nie kupi."

"Transfer Jadona Sancho upadł po tym, jak zobaczył tę żenującą brzydotę."

Wśród żartobliwych komentarzy nie zabrakło porównań strojów do ubioru więźniów, w nawiązaniu do wakacyjnych problemów Harry'ego Maguire'a.

Wielu kibiców porównało też stroje do zebr.

Pierwszy mecz w sezonie 2020/21 Manchester United zagra w sobotę, 19 września, kiedy zespół Solskjaera zagra u siebie z Crystal Palace. Początek meczu o godz. 18.30.

