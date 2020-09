Oficjalnie: James Rodriguez w nowym klubie! Odszedł z Realu Madryt

Jak podaje transfermarkt.de, Everton miał zapłacić za zawodnika Realowi Madryt 22,4 miliona euro. James Rodriguez poprzez transfer do Anglii. wraca do współpracy z Carlo Ancelottim, który w 2014 roku ściągnął go do Realu Madryt. Za kadencji włoskiego szkoleniowca pomocnik zdobył trzynaście goli i zaliczył trzynaście asyst w 29 meczach w sezonie 2014/2015.

Oficjalnie: James Rodriguez zagra w Evertonie! Dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok

- Jestem szczęśliwy, że zagram w tak świetnym klubie, ze wspaniałą historią i trenerem, który bardzo dobrze mnie zna - powiedział James Rodriguez po podpisaniu umowy z Evertonem dla oficjalnej strony klubu. - Jestem gotowy na osiągnięcie tu czegoś wielkiego, wygrywanie, które jest celem każdego - dodał piłkarz.

James Rodriguez to drugi po Allanie pomocnik, który dołącza do Evertonu. Brazylijczyk wcześniej odszedł z Napoli, żeby dołączyć do drużyny z Premier League. Dotychczasowy kontrakt Rodrigueza z Realem Madryt obowiązywał do końca czerwca 2021 roku.

W ostatnim sezonie dla hiszpańskiej drużyny we wszystkich rozgrywkach 29-latek wystąpił jedynie 14 razy, strzelając jednego gola oraz notując dwie asysty. W klubie z Madrytu spędził sześć lat, w 2017 roku był wypożyczony na dwa lata do Bayernu Monachium. Przed grą w Hiszpanii był zawodnikiem AS Monaco, FC Porto, CA Banfield i Envigado. Rozegrał także 76 spotkań w reprezentacji Kolumbii, w których zdobył 22 gole. Grał z nią na dwóch mundialach - w 2018 i 2014 roku. W tym drugim strzelił bramkę przeciwko Brazylii, za którą otrzymał później nagrodę Ferenca Puskasa za najpiękniejszy gol 2014 roku.

