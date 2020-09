Thiago zachwycony kolegą. "Podobny do Lewandowskiego, nieprzyzwoita liczba goli"

Zobacz wideo Krychowiak: Jestem dumny z Roberta Lewandowskiego [Rozmowa Sport.pl]

Leeds United zbroi się przed powrotem do Premier League. Zespół Marcelo Bielsy pozyskał kilka dni temu nowego napastnika z Valencii. Za 30 mln euro dołączył do Leeds Rodrigo Moreno. Hiszpan podpisał kontrakt na cztery lata.

REKLAMA

Thiago Alcantara pod wrażeniem Rodrigo. "Widzę podobieństwo do Roberta"

Thiago Alcantara, reprezentacyjny kolega Rodrigo, wypowiada się w samych superlatywach o nowym napastniku angielskiego zespołu i porównuje go do Roberta Lewandowskiego, z którym gra w Bayernie Monachium. - To wspaniale, że pomaga nam w pressingu i bieganiu. Widzę podobieństwo do Roberta, który strzela nieprzyzwoitą liczbę goli. Rodrigo ma również niesamowitą łatwość pokonywania bramkarzy rywali - powiedział Thiago, cytowany przez "The Sun".

Rodrigo od sześciu lat grał na Mestalla. W 220 meczach w barwach "Nietoperzy" strzelił 59 goli. W poprzednim sezonie hiszpański napastnik trafił siedem razy do siatki i zanotował 11 asyst w 34 meczach Valencii. Wcześniej grał m.in. w Benfice Lizbona i Boltonie Wanderers. Klub z Walencji jest zmuszony do transferów, bo ma problemy finansowe. Jak informuje dziennik "Las Provincias", klub nie ma pieniędzy na wypłatę piłkarzom części wynagrodzeń. Możliwe, że drużyna nie będzie mogła przystąpić do rozgrywek LaLiga. Z tego powodu zdecydowano się sprzedać Rodrigo za 30 mln euro, choć jeszcze rok temu Real Madryt i Barcelona oferowały za Hiszpana 60-80 mln euro.

Przeczytaj także: