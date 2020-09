Kai Havertz oficjalnie piłkarzem Chelsea Londyn. Angielski klub królem transferów

Chelsea Londyn królem tegorocznych letnich transferów. Zespół ze Stamford Brigde sprowadził ostatnio Hakima Ziyecha, Timo Wernera, Bena Chilwella oraz Thiago Silvę. W piątek potwierdził transfer Kaia Havertza.

Kolejny hitowy transfer Chelsea

Niemiecki pomocnik przenosi się z Bayeru Leverkusen, w którym w ostatnim sezonie w 45 meczach zdobył 18 goli i zaliczył dziewięć asyst. Łącznie w barwach "Aptekarzy" rozegrał 118 spotkań w Bundeslidze, w których strzelił 36 goli i zaliczył 25 asyst. Nie jest jasne, ile Havertz kosztował, ale znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano twierdzi, że około 80-100 mln euro.

- Gra w takim klubie jak Chelsea to dla mnie spełnienie marzeń - powiedział Havertz, cytowany przez klubowe media. Jak donosił portal sportbuzzer.de, Havertz był kilka dni temu w Londynie, gdzie w niedzielę przeszedł testy medyczne. Chelsea miała zadbać o to, aby do końca zachować informacje o obecności 21-letniego Niemca, który aktualnie przebywa już na zgrupowaniu reprezentacji. Zespół Joachima Loewa grał w czwartek z Hiszpanią w Lidze Narodów. W kolejnym meczu zmierzy się ze Szwajcarią.

