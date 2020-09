Bayern Monachium powalczy z PSG i Juventusem o piłkarza Arsenalu

Zobacz wideo Krychowiak: Jestem dumny z Roberta Lewandowskiego [Rozmowa Sport.pl]

Bayern Monachium szuka alternatywy na prawej flance w defensywie dla Benajmina Pavarda, który ostatnio był kontuzjowany i nie zagrał w turnieju finałowym Ligi Mistrzów w Lizbonie. "The Guardian" informuje, że monachijczycy, zwrócili uwagę na Hectora Bellerina. Hiszpan występuje w Arsenalu od 2011 roku i od lat udowadnia, że jest graczem europejskiego formatu. Największymi jego zaletami są szybkość, ofensywne usposobienie i wygrywanie pojedynków fizycznych z rywalami.

Bayern powalczy z PSG i Juventusem o Hectora Bellerina

Bellerin w dużej większość stracił ubiegły sezon z powodu zerwania więzadła krzyżowego. Jego kontrakt w Londynie obowiązuje do 2023 roku. Bayern nie jest jedynym klubem, który chciałby sprowadzić Hiszpana. Oprócz PSG, które wg "The Guardian" miało złożyć już ofertę za Bellerina w wysokości 28 milionów euro plus premie, zainteresowanie 25-latkiem wykazuje również Juventus.

Bayern nie chciałby tak dużo wydawać na zmiennika dla Pavarda. Dlatego szkoleniowiec klubu, Hansi Flick wypatruje też tańszych opcji. Jedną z nich jest Sergino Dest z Ajax Amsterdam. Mistrz Niemiec potrzeba nowego prawego obrońcy, ponieważ mogący grac na tej pozycji Joshua Kimmich coraz częściej gra w linii pomocy, gdzie czuje się doskonale.

