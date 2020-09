Pierwszy duży transfer Manchester United tego lata! 39 mln euro za pomocnika

Donny Van de Beek był jednym z bohaterów Ligi Mistrzów z sezonu 18/19, gdy Ajax odpadł dopiero w półfinale. Środkowy pomocnik ostatecznie został w Amsterdamie na kolejny sezon (19/20), choć interesowały się nim największe kluby, jak Manchester United, Real Madryt czy Juventus. Holender jednak rozegrał kolejny niezły sezon. Licząc wszystkie rozgrywki, strzelił 10 goli i zaliczył 11 asyst. Tego lata już bardzo naciskał na transfer, więc Ajax sprzedał do do Manchesteru za 39 milionów euro. Holender podpisał pięcioletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok.

"Van de Beek ma odpowiedni charakter"

- Chyba nie muszę wyjaśniać, czemu skorzystałem z tej oferty. Chciałbym podziękować Ajaksowi, bo tam się wychowałem i mam niesamowitą więź z klubem, ale jestem gotów, by zrobić kolejny krok w karierze. Chcę występować na najwyższym poziomie. Słyszałem wiele dobrego o niesamowitej atmosferze na Old Trafford. Nie mogę się doczekać debiutu. W Manchesterze jest pełno wspaniałych pomocników. Mogę się od nich uczyć, ale wierzę, że też coś pozytywnego wniosę do grupy - mówi Van de Beek na konferencji prasowej.

- Donny ma wszystkie techniczne atrybuty potrzebne do gry w tym zespole. Ma także niezbędną osobowość i odpowiedni charakter, aby odnieść sukces w Manchesterze - powiedział trener Ole Gunnar Solskjaer. To pierwszy głośny transfer United tego lata.