James Rodriguez bliski odejścia z Realu Madryt. Zaawansowane negocjacje

James Rodriguez nie zaliczy minionego sezonu do udanych. Kolumbijczyk we wszystkich rozgrywkach wystąpił jedynie 14 razy, strzelając jednego gola oraz notując dwie asysty. Według Fabrizio Romano transfer pomocnika do Evertonu jest coraz bliższy ogłoszenia, a 29-latka do przejścia namawia sam Carlo Ancelotti.

REKLAMA

James Rodriguez nie dołączył dziś na trening Realu Madryt w Valdebebas. Negocjacje między Evertonem oraz Realem prowadzą do porozumienia. Everton jest pewny pozyskania Jamesa - Ancelotti skontaktował się z nim tydzień temu

- napisał Fabrizio Romano.

James Rodriguez zagra w Evertonie? Ancelotti namawia pomocnika

James Rodriguez współpracował z Carlo Ancelottim, gdy Włoch pracował w Realu Madryt oraz Bayernie Monachium. Według medialnych doniesień szkoleniowiec namawia Kolumbijczyka do transferu od kilku miesięcy, jednak wciąż nie zapadła oficjalna decyzja w tej sprawie. Obecny kontrakt 29-latka z hiszpańskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2021 roku.

Fabrizio Romano podkreśla, że władze klubu Premier League już wzmocniły skład. Do Evertonu trafił pomocnik SSC Napoli, Allan Marques Loureiro. Według dziennikarza przejście Allana potwierdził sam prezes włoskiego klubu. - Allan dołączy do Evertonu. Szczegóły zostaną ujawnione wkrótce - miał przyznać Aurelio de Laurentiis. Brazylijczyk spędził w SSC Napoli pięć lat i rozegrał w tym czasie 212 spotkań, strzelił 11 goli oraz zanotował szesnaście asyst. W sezonie 2019/2020 zdobył z zespołem Puchar Włoch.