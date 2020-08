Nowy klub chce gwiazdę Bayernu Monachium! Bardzo wysoka oferta

Według "Sport Bildu" z Bayernu pewnych odejścia jest tylko jeden z zawodników. To Thiago Alcantara, który miał trafić do Liverpoolu. - Podobno lepiej się witać niż żegnać. Ale jeśli się już żegnać, to tak jak Thiago Alcantara. Boiskowy przyjaciel Roberta Lewandowskiego, "otwieracz do konserw" (jak nazywają go niemieccy dziennikarze) odchodzi z Bayernu Monachium jako bohater - pisał o hiszpańskim pomocniku po finale Ligi Mistrzów dziennikarz Sport.pl, Antoni Partum.

REKLAMA

Zobacz wideo Domenech o Lewandowskim: Powinien mieć szanse na Złotą Piłkę

Jak jednak donosi "The Sun", do gry o Thiago Alcantarę włączył się Manchester United. Zdaniem angielskich mediów, Bayern ma w najbliższych dniach otrzymać ofertę w wysokości 27 milionów funtów za 29-letniego pomocnika. Jednocześnie Ole Gunnar Solskjaer chciałby, aby do jego drużyny trafił Donny van de Beek z Ajaksu Amsterdam, który miał już powiedzieć kolegom z holenderskiego zespołu, że przejdzie do "Czerwonych Diabłów".

Gdyby Alcantara trafił do Manchesteru United, jedną z najbardziej zawiedzionych osób mógłby być Juergen Klopp, zachwycony hiszpańskim pomocnikiem. - Thiago Alcantara to świetny piłkarz, ale piłkarz Bayernu Monachium - mówił w lipcu trener Liverpoolu. Manchester United już był bliski pozyskania Hiszpana w 2013 roku, za czasów Davida Moyesa, jednak nie udało się wówczas porozumieć piłkarzowi z działaczami "Czerwonych Diabłów".

Przeczytaj także: