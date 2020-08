Beniaminek Premier League pobił transferowy rekord! Pozyskał reprezentanta Hiszpanii

Leeds United zbroi się przed powrotem do Premier League. Zespół Marcelo Bielsy pozyskał właśnie nowego napastnika z Valencii. Za 30 mln euro dołączył do Leeds Rodrigo Moreno. Hiszpan podpisał kontrakt na cztery lata.

Valencia wyprzedaje piłkarzy

Rodrigo od sześciu lat grał na Mestalla. W 220 meczach w barwach "Nietoperzy" strzelił 59 goli. Wcześniej grał m.in. w Benfice Lizbona i Boltonie Wanderers. To kolejny czołowy piłkarz, który opuścił Valencię w ostatnich dniach. Wcześniej sprzedani zostali Ferran Torres (do Manchesteru City za 30 mln euro), Francis Coquelin (do Villarreal za 8 mln euro), a Dani Parejo odszedł do Villarreal za darmo. Klub z Walencji jest zmuszony do transferów, bo ma problemy finansowe. Jak informuje dziennik "Las Provincias", klub nie ma pieniędzy na wypłatę piłkarzom części wynagrodzeń. Możliwe, że drużyna nie będzie mogła przystąpić do rozgrywek LaLiga. Z tego powodu zdecydowano się sprzedać Rodrigo za 30 mln euro, choć jeszcze rok temu Real Madryt i Barcelona oferowały za Hiszpana 60-80 mln euro.

Rodrigo w Leeds będzie grał razem z Mateuszem Klichem, który w Anglii występuje od trzech lat. 29-letni napastnik został kilka dni temu powołany przez selekcjonera Luisa Enrique na mecze reprezentacji Hiszpanii w Lidze Narodów z Niemcami (3 września) i Ukrainą (6 września).

