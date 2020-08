Wstrząsająca opowieść Harry'ego Maguire'a o areszcie w Grecji. "Obawiałem się o swoje życie"

Harry Maguire został aresztowany na greckiej wyspie Mykonos za bójkę w barze z innymi angielskimi turystami. Funkcjonariusze mieli wyciągnąć 27-letniego obrońcę z autobusu, jednak ten stawiał opór. Po powrocie do kraju Anglika skazano na 21 miesięcy więzienia w zawieszeniu, jednak zapowiedział odwołanie się od wyroku. W rozmowie z "BBC" piłkarz opowiedział o szczegółach zatrzymania.

- Uderzyli mnie mocno w nogi. Nie chciałem tego. Wpadłem w panikę, bałem się o swoje życie - powiedział Harry Maguire - Wiem, co wydarzyło się tamtej nocy. Znam prawdę. Kiedy o tym mówię, denerwuję się, ale to dlatego, że w środku jestem zły. Ruszę do przodu. Jestem wystarczająco silny psychicznie - dodał.

Zobacz wideo Manchester United - Chelsea 1:3. Skrót spotkania [ELEVEN SPORTS]

Harry Maguire nie żałuje wydarzeń z Mykonos. "Przeprasza się po zawinieniu"

Reprezentant Anglii spędził w areszcie dwa dni. Po powrocie do kraju Harry Maguire podtrzymuje zdanie o swojej niewinności. Obrońca wspomniał, że decyzja wyroku była dla niego najgorszym momentem, dlatego zapowiedział odwołanie od decyzji.

- Nie czuję, żebym komukolwiek był winien przeprosiny. Przeprasza się po zawinieniu. Nie życzę tego nikomu. Oczywiście sytuacja sprawia trudności jednemu z największych klubów na świecie, więc żałuję, że przeprowadziłem przez to kibiców i klub, ale nie zrobiłem nic złego - dodał Harry Maguire.

Harry Maguire dołączył do Manchesteru United w sierpniu 2019 roku za 87 mln euro. 27-letni Anglik jest obecnie najdroższym obrońcą na świecie. Adwokaci piłkarza złożyli apelację od wyroku 26 sierpnia. W związku z zaistniałą sytuacją obrońca został zawieszony i nie zagra w reprezentacji Anglii podczas wrześniowych meczów Ligi Narodów z Islandią oraz Danią.