Oficjalnie: Chelsea wydała 50 mln funtów na nowego piłkarza

Chilwell podpisał z Chelsea pięcioletni kontrakt. - Cieszę się, że dołączę do Chelsea w tym wyjątkowo ekscytującym dla tego klubu czasie - powiedział 23-latek cytowany na oficjalnej stronie londyńskiego klubu. - Nie mogę się doczekać, żeby dołączyć do zespołu Franka Lamparda, walcząc o sukcesy w przyszłym sezonie - stwierdził.

Ben Chilwell zawodnikiem Chelsea. Media sugerują kwotę 50 milionów euro

To trzeci duży transfer Chelsea przed nowym sezonem Premier League. Wcześniej do klubu dołączyli Timo Werner, który opuścił RB Lipsk i Hakim Ziyech z Ajaxu Amsterdam. Za pozostałych zawodników musieli zapłacić 85 milionów funtów. Klub nie poinformował oficjalnie, ile kosztował ich Chilwell, ale według brytyjskich mediów to kwota 50 milionów funtów - taka sama, jak w przypadku Wernera.

Ben Chilwell w barwach Leicester zagrał w 99 spotkaniach angielskiej Premier League przez 5 lat spędzonych w pierwszej drużynie. Jest wychowankiem klubu, a w listopadzie 2015 roku został wypożyczony do Huddersfield. Do Leicester wrócił w styczniu 2016 roku.

