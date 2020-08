Lewandowski mógł trafić do angielskiego giganta. "Nie mogłem zrozumieć tej decyzji"

Louis van Gaal, były trener Manchesteru United, zdradził, że bardzo chciał na Old Trafford ściągnąć Roberta Lewandowskiego! - Nie mogłem zrozumieć tej decyzji, ale jako menedżer nie brałem udziału w żadnych negocjacjach - powiedział Holender na łamach magazynu "Four Four Two".

