Złodziej chciał okraść 90-latkę. Miał pecha. Piłkarz United bohaterem

Victor Lindelof udał się na wakacje, a spędza je w Vasteras, oddalonym o ponad sto kilometrów od Sztokholmu. W poniedziałek doszło tam do przykrego incydentu. Rabuś napadł na 90-letnię kobietę. Wyrwał jej torebkę i uciekł na rowerze. To znaczy, chciał uciec, bo powstrzymał go piłkarz Manchesteru United. Lindelof obezwładnił przestępcę, a następnie poczekał na przyjazd policji.

Lindelof dostał zaproszenie na obiad

Jak się okazuje, złodziej odpowie nie tylko za próbę kradzieży, ale i za posiadanie nielegalnych substancji psychoaktywnych. W ramach podziękowań 90-letnia Kerstin zaprasza piłkarza na obiad

26-letni Lindelof ma na koncie 31 spotkań w kadrze. Od lata 2017 jest piłkarzem Manchester United. W minionym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki, stoper wystąpił w 47 spotkaniach w barwach Czerwonych Diabłów. Portal Transfermarkt wycenia go na 28 milionów euro.

W przeszłości Szwed występował także w Benfice Lizbona, a także w szwedzkim Västerås SK.