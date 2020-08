Kai Havertz zmienia klub za 100 mln euro! Hit transferowy

Zainteresowanie Chelsea Kaiem Havertzem nie było tajemnicą, ale w negocjacjach nastąpiło do przełomu, dzięki któremu 21-latek trafi do Anglii. Jak informuje "SportBild" "The Blues" zapłacą łącznie 100 mln euro - 80 mln płatne od razu, 10 mln w formie łatwych do zrealizowania bonusów (np. awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów w ciągu najbliższych pięciu lat) i kolejne 10 mln w formie trudniejszych bonusów (jak triumfy w Premier League, Pucharze Anglii czy Lidze Mistrzów).

Kai Havertz ma zarabiać 20 mln euro rocznie!

Havertz podpisze 5-letni kontrakt. Odpowiednie dokumenty są już przygotowywane i niedługo mają zostać podpisane. Transfer zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. To kolejny wielki zakup Chelsea, która sprowadziła już Timo Wernera (RB Lipsk) i Hakima Ziyecha (Ajax), a w dodatku negocjuje z Thiago Silvą, który odszedł z PSG po finale Ligi Mistrzów.

Havertz rozegrał jak do tej pory 118 spotkań w Bundeslidze, w których strzelił 36 goli i zaliczył 25 asyst. Do tego dołożył siedem goli i pięć asyst w 11 meczach Ligi Europy i wystąpił w ośmiu spotkaniach Ligi Mistrzów.