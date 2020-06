Bayernu nie stać, ale dwóch innych gigantów złożyło olbrzymie oferty za wielki niemiecki talent

41 meczów, 16 goli, 9 asyst - to dorobek Kaia Havertza w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Piłkarz Bayeru Leverkusen imponuje formą i skutecznością, przyciągając zainteresowanie największych klubów z całej Europy.

LaLiga czy Premier League? Dwie konkretne oferty za Havertza

Mimo ogromnego zainteresowania niemieckim pomocnikiem, konkretnych ofert przez długi czas brakowało. Aż do teraz. Portal WinSports poinformował, że do Bayeru wpłynęły dwie oficjalne propozycje, podchodzące z dwóch różnych lig. Jedna z nich ma należeć do Realu Madryt, a druga do Chelsea. Z wyścigu o pozyskanie młodego talentu miał wycofać się natomiast Bayern Monachium, dla którego potencjalny transfer Havertza byłby zbyt kosztowną transakcją.

Havertz jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 81 mln euro. Mówi się jednak, że potencjalny nabywca będzie musiał zapłacić za niego przynajmniej 100 mln euro. To pieniądze ogromne, ale wiadomo, że zarówno Real, jak i Chelsea, będą w stanie je zapłacić. "Królewscy" w ubiegłym roku dokładnie za 100 mln euro kupili Edena Hazarda. Jak twierdzą zagraniczne media, na razie oferty, które wpłynęły do Leverkusen, są nieco mniejsze. Real zaproponował za Havertza 80 mln euro, Chelsea 8 mln więcej.

Nie wiadomo, ku jakiej opcji skłania się sam Havertz. W obydwu klubach grać mógłby ze swoimi rodakami. Piłkarzem Realu jest Toni Kroos. W Chelsea już teraz występuje Antonio Ruediger, a latem do drużyny Franka Lamparda dołączy jeszcze Timo Werner, którego transfer z RB Lipsk został potwierdzony kilka dni temu. "The Blues" zapłacili za niego 53 mln euro.

