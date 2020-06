Fatalna wiadomość! Poważna kontuzja Sergio Aguero. Co z meczami w Lidze Mistrzów?

Pep Guardiola już na pomeczowej konferencji przyznał, że skala problemu może być większa niż początkowo zakładano. W środę Sergio Aguero przeszedł stosowną operację w Hiszpanii. Zabieg prowadził sprawdzony przez Manchester City lekarz, Ramon Cugata. Doktor od kilku lat zajmuje się piłkarzami hiszpańskiego szkoleniowca. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Sergio Aguero poinformował kibiców, że zabieg odbył się zgodnie z planem.

Wszystko poszło dobrze i niedługo zacznę rehabilitację. Bardzo dziękuję doktorowi Cugatowi, jego podopiecznym oraz wszystkim fanom za wsparcie

- czytamy we wpisie Sergio Aguero.

Sergio Aguero wykluczony do końca sezonu? Potwierdziły się najgorsze obawy

Szkoleniowiec Manchesteru City przyznał, że nie jest w stanie stwierdzić, kiedy dokładnie Sergio Aguero wróci do gry. Według spekulacji Argentyńczyk nie zagra już do końca sezonu. Niewykluczone, że napastnik nie wyzdrowieje nawet do meczów Ligi Mistrzów, która ma powrócić na początku sierpnia.

W obecnym sezonie Sergio Aguero zagrał 32 mecze, w których strzelił 23 bramki, asystując cztery razy. Obecny kontrakt 32-letniego Argentyńczyka obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. Napastnik jest kolejnym piłkarzem wicelidera Premier League, który oczekuje na powrót do regularnej gry. Po minionym urazie do treningów powrócił środkowy obrońca zespołu, John Stones. Anglik nie zagra jednak w najbliższym spotkaniu z Chelsea, które odbędzie się w czwartek (tj. 25 czerwca) o godzinie 21:15.