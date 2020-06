Timo Werner zarobi fortunę w nowym klubie. Wielkie pieniądze zdecydowały

Timo Werner przejdzie z RB Lipsk do CHelsea za około 53 miliony euro. Będzie to jeden z największych hitów transferowych tego okienka, a "Bild" ujawnił szczegóły jego umowy. - Kontrakt XXL - pisze niemiecki dziennik. Werner ma zarabiać 15,5 mln euro brutto (i to nie licząc premii). Dodatkowo reprezentant Niemiec za sam podpis otrzymał aż 11 mln euro.

Ten transfer został już oficjalnie potwierdzony przez oba kluby. - Jestem zachwycony dołączeniem do Chelsea. To bardzo ważny moment dla mnie, by dołączyć do tak świetnego klubu. Chcę podziękować RB Lipsk i kibicom za wspaniałe cztery lata. Zawsze będziecie w moim sercu. Skupiam się już na przyszłym sezonie z nowymi kolegami, nowym trenerem i nowymi kibicami. Przed nami bardzo dobra wspólna przyszłość - powiedział Werner, cytowany w oficjalnym komunikacie.

Mocarstwowe plany Chelsea

O mocarstwowych planach Chelsea pisał dziennikarz Sport.pl, Konrad Ferszter: Nie tylko Hakim Ziyech i Timo Werner, ale też Ben Chilwell i Kai Havertz mogą trafić tego lata do Chelsea. Roman Abramowicz sięga głęboko do kieszeni, by gonić uciekających w lidze i Europie rywali.